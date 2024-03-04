Происшествия 04 марта 2024, 19:11 Водитель грузовика предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей в Петербурге

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Суд рассмотрит дело водителя грузовой фуры, который сбил пенсионерку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным ведомства, в конце января мужчина за рулем грузовика при движении по тротуару задним ходом не заметил 82-летнюю женщину и сбил ее. Пострадавшую пенсионерку с травмами головы и переломом доставили в больницу.

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Отмечается, что материалы дела переданы в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.