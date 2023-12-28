Происшествия 28 декабря 2023, 15:38 Водитель грузовика потерял руку в аварии в Ставропольском крае

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В Кочубеевском городском округе один человек пострадал в аварии с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на ГИБДД по Ставропольскому краю.

Водитель грузовика ГАЗ не выдержал дистанцию и врезался на трассе в УАЗ, которые ехал впереди. В результате авто, за рулем которого сидел нарушитель ПДД, опрокинулось на бок. Водитель грузовика при падении машины серьезно пострадал: он лишился кисти. Мужчину госпитализировали, а по факту аварии начали проверку.

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