Происшествия 18 сентября 2023, 09:52 Водитель грузовика пострадал при обрушении виадука под Владивостоком ТАСС: при обрушении виадука в Приморье пострадал водитель грузовика Пресс-служба прокуратуры Приморского края

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Водитель грузовика Sinotruk Howo пострадал при обрушении крытого пешеходного виадука на региональной трассе под Владивостоком. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Отмечается, что водителю оказывают необходимую медицинскую помощь. Какие травмы он получил и в каком состоянии находится, в прокуратуре не уточнили.

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Самосвал снес виадук с опор около 08:00 по московскому времени. На место выехали сотрудники краевого Минтранса и спасатели. Решается вопрос о подъеме 42-метровой балки. Кроме того, на место направили бригаду АО «Примавтодор» для разбора лееров по оси. Упавшие конструкции начнут разбирать к вечеру с помощью тяжелой техники.

Движение по трассе перекрыли. Альтернативный проезд осуществляется по автодороге поселок Новый — Де-Фриз — Седанка — Патрокл.

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту аварии, а также поставила на контроль демонтаж поврежденных конструкций собственников дороги и восстановление транспортного сообщения.