Происшествия 27 декабря 2022, 22:22 Водитель грузовика пойдет под суд за смертельное ДТП в Петербурге

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Жителя Дагестана будут судить за ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погиб велосипедист. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московского района.

Авария случилась 11 сентября 2022 года. Водитель за рулем грузовика Volvo направлялся по Краснопутиловской улице. Он нарушил правила дорожного движения, повернул направо из средней полосы и сбил курьера, который передвигался на велосипеде. Он погиб на месте происшествия.

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Против виновника ДТП возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

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