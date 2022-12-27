27 декабря 2022, 22:22
Водитель грузовика пойдет под суд за смертельное ДТП в Петербурге
Жителя Дагестана будут судить за ДТП в Санкт-Петербурге, в котором погиб велосипедист. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московского района.
Авария случилась 11 сентября 2022 года. Водитель за рулем грузовика Volvo направлялся по Краснопутиловской улице. Он нарушил правила дорожного движения, повернул направо из средней полосы и сбил курьера, который передвигался на велосипеде. Он погиб на месте происшествия.
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Против виновника ДТП возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.
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ДТП
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