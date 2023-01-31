Происшествия 31 января 2023, 18:55 Водитель грузовика пойдет под суд за смертельное ДТП в Нижегородской области

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в Богородском районе Нижегородской области. Там столкнулись грузовик и легковушка. Против виновника аварии возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на полицейский главк.

Авария случилась накануне. Водитель большегруза КамАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с легковушкой Ssang Yong. В результате водитель иномарки получил серьезные травмы. Его доставили в медицинское учреждение. Пассажир погиб на месте.

Реклама

Теперь водителю грузовика грозит до пяти лет заключения.