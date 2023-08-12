Эксклюзив 12 августа 2023, 18:34 Водитель грузовика погиб, врезавшись в столб на юго-востоке Москвы Источник «360»: в Москве погиб водитель грузовика при столкновении со столбом Фото: freepik.com

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В Юго-Восточном округе Москвы произошло серьезное ДТП. Там водитель грузовой машины врезался в столб и погиб, сообщил источник «360».

По его данным, в субботу, 12 августа, в районе Рязанского проспекта водитель грузовика влетел в столб. На место прибыли все экстренные городские службы. Спасатели вытащили из машины пострадавшего, но помочь ему уже ничем не смогли. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства ДТП установят правоохранители.

В соцсетях появились фотографии с места аварии. На кадрах видно, что у грузовика разбита вся передняя часть. Так же на снимках можно заметить большое столпотворение прохожих у машины.

Накануне иномарка столкнулась с уборочной машиной на западе Москвы. о пострадавших пока информации не поступало.

Ранее в Москве на улице Подольских Курсантов пешеход погиб под колесами погрузчика. ДТП произошло 10 августа на территории складского комплекса в Южном округе.