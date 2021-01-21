21 января 2021, 19:28
Водитель грузовика погиб в ДТП в Иркутской области
Авария произошла на трассе «Вилюй» в Братском районе Иркутской области, погиб мужчина. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по региону.
ДТП случилось на 306-м километре трассы «Вилюй» в районе поселка Кежемского. По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика Hyundai направлялся из Братска в Усть-Кут. Он набрал скорость, из-за чего не справился с управлением и врезался в двигавшийся навстречу МАЗ.
Водитель иномарки умер на месте, его 29-летний пассажир госпитализирован. Водитель МАЗа, которому 59 лет, не пострадал.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.
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