Происшествия 27 июля 2023, 22:31 Водитель грузовика погиб в аварии под Таганрогом

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На трассе в Ростовской области лоб в лоб столкнулись две грузовые машины, в результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

Сидевший за рулем Foton Auman 52-летний мужчина выезжал со второстепенной дороги. Ему навстречу с главной дороги поворачивал Shacman. Произошло лобовое столкновение, в результате которого погиб водитель первого грузовика. По факту ДТП начали проверку,

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