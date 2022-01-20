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    20 января 2022, 16:58

    Водитель грузовика погиб при столкновении с автобусом в Татарстане

    Полина Гребенщикова

    В Татарстане при столкновении КамАЗА и рейсового автобуса погиб водитель последнего. Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на очевидцев аварии — пользователей соцсетей, в эту аварию попали также легковые автомобили.

    По предварительным данным, рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом с прицепом. После чего в них въехали еще два легковых автомобиля.

    Водитель автобуса был с травмами госпитализирован в больницу, где позже скончался. Медицинская помощь понадобилась также четверым пассажирам автобуса.

    По факту смертельной аварии прокуратура проведет проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.