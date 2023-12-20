Происшествия 20 декабря 2023, 13:39 Водитель грузовика погиб при лобовом столкновении с фурой на трассе в Ивановской области

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Авария на трассе в Ивановской области обернулась гибелью одного человека. Правоохранители организовали проверку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД РФ по региону.

ДТП случилось возле деревни Синяя Осока. Там водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с фурой.

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Инициатор происшествия получил смертельные травмы и скончался на месте. Второму автомобилисту потребовалась госпитализация.