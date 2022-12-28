Происшествия 28 декабря 2022, 19:09 Водитель грузовика погиб после столкновения с опорой моста в Белоруссии

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В Белоруссии в результате серьезной аварии погиб водитель грузовика. ДТП произошло накануне на трассе «Брест — Минск — граница РФ». Об этом написало агентство БелТА.

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Грузовой автомобиль выехал на разделительную полосу и врезался в опору моста, после чего машина загорелась. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем и погиб на месте происшествия, сообщило ИА Nation News.

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