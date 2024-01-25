25 января 2024, 19:05
Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Краснодарском крае
Авария с участием пешехода и грузовика произошла накануне на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Об этом написал сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по Темрюкскому району края.
Житель Анапы, управляя грузовиком, ехал в сторону хутора Белого. Он не остановился перед пешеходом, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
ДТП
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