Водитель грузовика насмерть сбил пенсионерку в Тосно

Утром 2 апреля в Тосно случилось смертельное ДТП, в котором мужчина на грузовике наехал на пожилую женщину. Пострадавшая скончалась на месте. Правоохранители уточняют обстоятельства, сообщила газета «Петербургский дневник».

Авария случилась около одиннадцати часов утра неподолеку от дома 20 по улице Ленина в Тосно, расказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По неподтвержденным данным, 33-летний мужчина за рулем Isuzu сбил 81-летнюю пенсионерку. Полиция проводит проверку.