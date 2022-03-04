Водитель грузовика, который врезался в дерево на трассе в Новосибирской области, скончался

Серьезное ДТП произошло в Новосибирской области на 1379-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

Авария произошла в четверг, 3 марта. Грузовик Scania вылетел с дороги в левый кювет и врезался в дерево. От полученных травм 40-летний водитель скончался на месте. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. Информации о причинах аварии не поступало.