Водитель грузовика из-за инсульта не справился с управлением в ХМАО

В ХМАО водители заметили на трассе в направлении от Радужного петляющий по дороге грузовик. Оказалось, что у мужчины за рулем большегруза случился инсульт. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД по ХМАО.

Участники дорожного движения обратились в полцию и рассказали о странном авто. По их версии, водителю стало плохо за рулем. Грузовик петлял на дороге и создавал аварийную ситуацию.

«Проезжающие мимо водители своими силами пытались остановить машину, „подрезая“ его и призывая различными способами съехать на обочину», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции прибыли на место, когда машина находилась уже на обочине. Оказалось, что у водителя произошел инсульт. Его доставили в медицинское учреждение.