Водитель «газели» заперся в машине после ДТП в Москве и нанес себе увечья

«Газель» попала в ДТП на улице Новая Башиловка в Москве. Водитель заперся в салоне и отказался выполнять требования полиции. Источник «360» в больнице сообщил, что мужчина поранил себя ножом.

«Это случилось сегодня, около 14:40. На улице Новая Башиловка произошло мелкое ДТП — столкновение двух транспортных средств, после чего один из водителей заперся в автомобиле и не выполнил законные требования сотрудников полиции. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в столичном МВД.

В Сети разошлось видео, на котором этого мужчину начинают доставать из машины, а он в это время пытается ранить себя ножом. Источник «360» подтвердил, что водитель получил множественные ранения обеих голеней, бедра, предплечья и шеи. В больнице добавили, что его привезли с острым кровотечением.