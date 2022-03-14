Водитель «Газели» въехал в дерево. Один человек погиб

ДТП произошло в поселке Красногорняцкий Ростовской области. Там «Газель» влетела в дерево на полной скорости. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по донскому региону.

Ситуация произошла на улице Центральной в районе дома № 22. За рулем автомобиля находился 44-летний мужчина. Он не справился с управлением, из-за чего машина влетела в дерево на обочине. Травмы водителя оказались слишком серьезными, он погиб на месте происшествия. 16-летняя пассажирка также получила травмы. Девушку госпитализировали.