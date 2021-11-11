Водитель «Газели» получил ранение в голову в Москве

Инцидент произошел накануне на севере Москвы между двумя водителями. По предварительным данным, мужчина, управлявший Kia, выстрелил в обидчика на «Газели» из пистолета. Об этом написал РЕН ТВ.

В результате ранения пострадавшему потребовалась помощь медиков. Его доставили в медучреждение с травмой головы, сообщил сайт «Русская планета».

В чем именно заключался конфликт между двумя водителями, неизвестно. По данному факту проводится проверка.