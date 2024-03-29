Происшествия 29 марта 2024, 15:14 Водитель «Газели» погиб при столкновении с внедорожником на трассе в Оренбургской области

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла на 149-м километре трассы Оренбург — Самара. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на УМВД РФ по Оренбуржью.

Согласно данным ведомства, автомобилист за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью».

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Травмы, несовместимые с жизнью, получил водитель фургона. Его тело извлекли из салона спасатели. Еще трое, в том числе ребенок, пострадали.