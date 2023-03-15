Происшествия 15 марта 2023, 13:38 Водитель «Газели» погиб при столкновении с КамАЗом в Тюменской области

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В Абатском районе Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием «Газели» и КамАЗа. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария произошла на трассе Тюмень — Ишим — Омск. Там столкнулись КамАЗ и «Газель», в результате чего водитель последнего автомобиля погиб на месте. Им был 36-летний житель Тольятти.

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Движение в районе ДТП ограничено, на месте работают сотрудники ДПС. По факту аварии назначили проверку.

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