Происшествия 26 марта 2024, 18:07 Водитель «Газели» насмерть сбил пешехода в Пензенской области

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Смертельная авария с участием «Газели» произошла накануне на 526-километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Пензенской области. Об этом написала«Пенза-пресс», ссылаясь на управление ГИБДД по региону.

Сообщается, что 39-летний водитель «Газели» не смог разминуться с 41-летним пешеходом и сбил его на проезжей части дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Сейчас инспекторы проводят проверку по факту ДТП.