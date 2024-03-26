26 марта 2024, 18:07
Водитель «Газели» насмерть сбил пешехода в Пензенской области
Смертельная авария с участием «Газели» произошла накануне на 526-километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Пензенской области. Об этом написала«Пенза-пресс», ссылаясь на управление ГИБДД по региону.
Сообщается, что 39-летний водитель «Газели» не смог разминуться с 41-летним пешеходом и сбил его на проезжей части дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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Сейчас инспекторы проводят проверку по факту ДТП.
Пенза
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