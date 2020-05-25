25 мая 2020, 14:41
Водитель фуры заживо сгорел во время ДТП в Ростовской области
В Ростовской области на автотрассе М-4 произошла авария, в которой погиб один человек. Водитель загоревшейся фуры не смог выбраться из кабины. Об этом сообщил сайт Rostovgazeta.ru.
ДТП случилось в Миллеровском районе накануне днем. Водитель большегруза выполнял маневр обгона. В этот момент у фуры лопнуло колесо. В результате транспортное средство потеряло управление, снесло дорожное ограждение и загорелось. Грузовик остановился лишь после столкновения со встречным автомобилем. Водитель фуры не смог покинуть кабину горящего автомобиля и погиб на месте.