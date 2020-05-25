Водитель фуры заживо сгорел во время ДТП в Ростовской области

ДТП случилось в Миллеровском районе накануне днем. Водитель большегруза выполнял маневр обгона. В этот момент у фуры лопнуло колесо. В результате транспортное средство потеряло управление, снесло дорожное ограждение и загорелось. Грузовик остановился лишь после столкновения со встречным автомобилем. Водитель фуры не смог покинуть кабину горящего автомобиля и погиб на месте.