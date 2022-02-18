Водитель фуры умер во время поездки в Нижегородской области

В Нижегородской области 51-летний водитель умер за рулем грузовика из-за остановки сердца.

Как сообщает newsnn.ru, у поворота на деревню Чернуха водитель, будучи за рулем грузовика, начал терять сознание. Неуправляемая машина оказалась на встречной полосе, а затем улетела в кювет.

Водители других машин сумели уйти от столкновения с грузовиком и вызвали скорую. Сам водитель фуры скончался еще до того, как приехали медики. Они зафиксировали у него остановку сердца.