12 мая 2023, 10:05
Водитель фуры попытался подорвать группу белорусских военных на границе
Минобороны Белоруссии: группу военных на границе попытались атаковать с применением СВУ
Водитель грузовика попытался напасть на группу белорусских военнослужащих, принимающих участие в усилении участков госграницы республики. Об этом сообщили в Минобороны страны.
ЧП произошло на участке автодороги М-5. Злоумышленник применил взрывное устройство, изготовленное из пиротехнических средств, уточнили в ведомстве.
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После этого водитель попытался скрыться. Фуру блокировали, а злоумышленника задержали. Личность 51-летнего водителя не уточнили. Его передали правоохранителям.
«Никто из военнослужащих не пострадал», — подчеркнули в Минобороны.
В действиях задержанного усматривают признаки экстремизма. Расследование продолжается.
Ранее КГБ республики сообщал о предотвращении терактов в стране, которые планировали провести 8 и 9 мая. Следы организаторов преступления ведут на Украины, уточнял местный телеканал ОНТ.
Белоруссия
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