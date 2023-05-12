Важное 12 мая 2023, 10:05 Водитель фуры попытался подорвать группу белорусских военных на границе Минобороны Белоруссии: группу военных на границе попытались атаковать с применением СВУ РИА «Новости»

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Водитель грузовика попытался напасть на группу белорусских военнослужащих, принимающих участие в усилении участков госграницы республики. Об этом сообщили в Минобороны страны.

ЧП произошло на участке автодороги М-5. Злоумышленник применил взрывное устройство, изготовленное из пиротехнических средств, уточнили в ведомстве.

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После этого водитель попытался скрыться. Фуру блокировали, а злоумышленника задержали. Личность 51-летнего водителя не уточнили. Его передали правоохранителям.

«Никто из военнослужащих не пострадал», — подчеркнули в Минобороны.

В действиях задержанного усматривают признаки экстремизма. Расследование продолжается.

Ранее КГБ республики сообщал о предотвращении терактов в стране, которые планировали провести 8 и 9 мая. Следы организаторов преступления ведут на Украины, уточнял местный телеканал ОНТ.