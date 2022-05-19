Водитель фуры погиб при обстреле Курской области

Приграничный поселок Теткино в Курской области попало под обстрел. Погиб один человек — водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Нападение произошло 19 мая рано утром. Несколько ударов нанесли по местному спиртзаводу. По предварительным данным, один человек погиб, несколько были ранены, им оказывают первую помощь.

В поселке пострадало несколько домов. Сейчас оперативные службы ликвидируют возгорание. Также в Теткино нашли неразорвавшиеся снаряды. По словам губернатора, на месте работают специалисты, им предстоит зафиксировать преступление.