Происшествия 19 апреля 2023, 15:34 Водитель фуры погиб после столкновения в легковым автомобилем на Кубани

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ДТП произошло на трассе Краснодар — Ейск. Там столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария случилась 19 апреля. Водитель грузовика MAN не справился с управлением, после чего зацепил автомобиль Volkswagen, который двигался по встречной полосе. В результате машины отбросило с трассы, и грузовик перевернулся. Водитель погиб на месте происшествия. Владельца легковушки доставили в больницу с травмами.