Водитель фуры отчаялся из-за зарплаты и перекрыл дорогу в центре Москвы

В Москве фура перекрыла движение транспорта. Водитель большегруза перегородил улицу и требует выплатить ему заработную плату. В Сети уже появилось видео с места происшествия.

Машина стоит поперек дороги на Бауманской улице, сообщил паблик «Не ТВ» в соцсети «ВКонтакте». В публикации говорится, что на такой поступок решился многодетный отец семейства. У мужчины, по его словам, семь детей и кормить их нечем.

Паблик «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн» уточнил, что движение на Бауманской остановилось в 09:15. Грузовик с прицепом стоит поперек трамвайных путей.

По данным Telegram-канала Mash, фуру недовольный мужчина поставил под окнами работодателя — компании «Транспортные технологии». Начальство, по словам водителя, заставляет его ездить на неисправной машине. Из-за этого он постоянно получает штрафы.

В комментариях в соцсетях пользователи отметили, что транспорт по улице снова поехал.

Источник фото: «ВКонтакте»

В столичном ГИБДД пока не прокомментировали случившееся.