Водитель фуры насмерть сбил мужчину, который бросил бутылку в окно машины

Инцидент произошел летом 2018 года. Фура поворачивала на перекрестке и чуть не врезалась во встречную легковушку. Водитель машины выскочил, кинул бутылку в «МАЗ» и направился к водителю. В этот момент фура тронулась и сбила челябинца, наехав на него переднем колесом. Пострадавший скончался в больнице, врачи не смогли ему помочь.

Обвиняемого признали виновным. Его приговорили к году колонии-поселения. А также мужчина должен выплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации матери погибшего.

Такой мягкий приговор связан с тем, что водитель фуры не увидел возмущенного пешехода из-за высокой кабины автомобиля.