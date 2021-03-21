Водитель фургона в цветах скорой помощи устроил стрельбу в Москве

Ближе к полуночи 20 марта на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы повздорили водители Ford Transit и ВАЗ-2115. Сидевший за рулем иномарки достал травмат и начал стрелять. Об этом «360» рассказали в столичном МВД.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, Ford — это скорая с чеченскими номерами.

«Вчера в 23:56 в полицию поступило сообщение о конфликте между водителем машины ВАЗ-2115 и водителем автомашины Ford Transit. В ходе конфликта водитель машины Ford из травматического оружия причинил ранения водителю ВАЗа», — рассказали в полиции.

Собеседник добавил, что стрелка привезли в отделение, а раненого положили в больницу. Что в Москве делала скорая из Чечни и из-за чего вспыхнула ссора, в МВД не уточнили.