05 февраля 2020, 16:13
Водитель фургона-рефрижератора сбил женщину в Петербурге
В Санкт-Петербурге 43-летняя женщина попала под колеса фургона Hyundai и осталась жива, передают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГИБДД.
По данным издания, авария произошла на территории торгового комплекса, который находиться на Балканской площади. 25-летний водитель фургона-рефрижератора не увидел женщину и сбил ее. Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.