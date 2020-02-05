Водитель фургона-рефрижератора сбил женщину в Петербурге

По данным издания, авария произошла на территории торгового комплекса, который находиться на Балканской площади. 25-летний водитель фургона-рефрижератора не увидел женщину и сбил ее. Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.