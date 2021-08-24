Накануне в Свердловской области случилось ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службы регионального управления ГИБДД.

Водитель грузовика MAN двигался по трассе Пермь — Екатеринбург, когда на встречку выехал Ford Transit. Шофер большегруза попытался увести машину в сторону, но столкновения не удалось избежать. 54-летний водитель фургона погиб на месте, а его пассажир не пострадал. Водитель MAN также не получил серьезных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.