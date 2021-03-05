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    05 марта 2021, 11:37

    Водитель фургона насмерть сбил идущего посреди дороги мужчину под Тулой

    Полина Петрова

    Водитель фургона Peugeot насмерть сбил мужчину, который шел по дороге на 23-м километре трассы Железня — Алексин в Тульской области 3 марта, написало ИА Nation News.

    Водитель фургона насмерть сбил идущего посреди дороги мужчину под Тулой

    39-летний мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на пешехода, который шел в попутном направлении по проезжей части. Водитель не смог вовремя заметить его. Пострадавший скончался от полученных травм.

    В настоящий момент ведется проверка. Сотрудники УГИБДД напомнили пешеходам, что передвигаться можно только по тротуарам или обочинам. Переходить дорогу следует лишь по специальной разметке.