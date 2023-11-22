Происшествия 22 ноября 2023, 14:59 Водитель Ford врезался в Tesla Model X в Тульской области

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Дорожная авария с участием двух иномарок произошла вечером 21 ноября на трассе Тула — Новомосковск в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Водитель Ford Fosin выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и врезался в автомобиль Tesla Model X. Медики оказали помощь виновнику аварии на месте происшествия.

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Другие участники ДТП не пострадали.