15 декабря 2023, 13:25
Водитель Ford сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в Краснодарском крае
На трассе в Краснодарском крае водитель Ford насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил сайт «Крым 24» со ссылкой на Госавтоинспекция Сочи.
ДТП произошло на дороге между Джубгой и Сочи. Женщина переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода. Водитель не успел затормозить и насмерть сбил пешехода. По факту аварии начали проверку.
ДТП
Реклама
Реклама