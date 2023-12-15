Происшествия 15 декабря 2023, 13:25 Водитель Ford сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в Краснодарском крае

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На трассе в Краснодарском крае водитель Ford насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил сайт «Крым 24» со ссылкой на Госавтоинспекция Сочи.

ДТП произошло на дороге между Джубгой и Сочи. Женщина переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода. Водитель не успел затормозить и насмерть сбил пешехода. По факту аварии начали проверку.

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