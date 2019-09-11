Водитель Ford Focus врезался в электрическую опору и погиб
В одном из удмуртских сел случилось ДТП с участием иномарки Ford Focus. В результате погиб 24-летний водитель. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Авария произошла в селе Нюрдор-Котья на улице Чапаева. По данным издания, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в электрическую опору. Авто опрокинулось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался. Его 15-летнюю пассажирку госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.