Водитель Ford Focus врезался в электрическую опору и погиб

Авария произошла в селе Нюрдор-Котья на улице Чапаева. По данным издания, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в электрическую опору. Авто опрокинулось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался. Его 15-летнюю пассажирку госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.