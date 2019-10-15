Водитель Ford C-Мах погиб в Башкирии после столкновения в грузовиком
В Башкирии было зафиксировано ДТП с участием грузовика Isuzu и иномарки Ford C-Мах, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне на 1451-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Грузовик врезался в иномарку, когда 70-летний водитель легковушки сдавал назад, заехав на развязку. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Пенсионер погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.