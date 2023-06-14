Происшествия 14 июня 2023, 20:58 Водитель эвакуатора стал виновником смертельного ДТП в Нижнем Новгороде

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Водитель эвакуатора получил срок за организацию смертельного ДТП. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные прокуратуры по региону.

Авария произошла 6 апреля 2022 года. Водитель грузового автомобиля «Чайка Сервис» в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с Kia Rio, которая была припаркована на обочине. Кроме того, он сбил водителя легковушки, который менял колесо. В результате аварии погибли 42-летний водитель и 21-летний пассажир иномарки.

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Водителя большегруза приговорили к заключению сроком на 11 лет и девять месяцев.