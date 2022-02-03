Водитель эвакуатора потерял машину в Челябинской области

Водитель эвакуатора в Челябинской области в процессе движения потерял эвакуированный автомобиль. Случай произошел в Магнитогорске во время эвакуации неправильно припаркованной машины. Об этом сообщил kursdela.biz.

Очевидно, авто было плохо закреплено, из-за чего оно само съехало с эвакуатора, как только он остановился, и откатилось далеко в сторону.

При этом, как видно по кадрам с места происшествия, которые попали в Сеть, автомобиль не выехал на проезжую часть и не спровоцировал аварию.