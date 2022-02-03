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    03 февраля 2022, 20:32

    Водитель эвакуатора потерял машину в Челябинской области

    Редакция сайта 360°

    Водитель эвакуатора в Челябинской области в процессе движения потерял эвакуированный автомобиль. Случай произошел в Магнитогорске во время эвакуации неправильно припаркованной машины. Об этом сообщил kursdela.biz.

    Очевидно, авто было плохо закреплено, из-за чего оно само съехало с эвакуатора, как только он остановился, и откатилось далеко в сторону.

    При этом, как видно по кадрам с места происшествия, которые попали в Сеть, автомобиль не выехал на проезжую часть и не спровоцировал аварию.