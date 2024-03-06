Происшествия 06 марта 2024, 14:45 Водитель эвакуатора погиб в ДТП в Тюменской области

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Часть колеса КамАЗа отлетела на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск и попала в форточку кабины эвакуатора, один человек погиб. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на УГИБДД по Тюменской области.

На ходу у КамАЗа оторвало колесо, и одна из металлических деталей отлетела эвакуатор, который ехал за грузовиком. Предмет попал в водителя через боковую форточку. Как добавил RT, мужчина погиб на месте, проводится проверка.

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