06 марта 2024, 14:45
Водитель эвакуатора погиб в ДТП в Тюменской области
Часть колеса КамАЗа отлетела на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск и попала в форточку кабины эвакуатора, один человек погиб. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на УГИБДД по Тюменской области.
На ходу у КамАЗа оторвало колесо, и одна из металлических деталей отлетела эвакуатор, который ехал за грузовиком. Предмет попал в водителя через боковую форточку. Как добавил RT, мужчина погиб на месте, проводится проверка.
ДТП
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