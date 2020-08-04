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    04 августа 2020, 12:32

    Водитель электроскутера врезался в коляску с ребенком в Красноярске

    Дарья Морозова

    Водитель электроскутера в Красноярске врезался в коляску, в которой находился трехмесячный малыш. Об этом сообщил портал VSE42.

    По данным ИА Nation News, водитель был без прав и ехал по велосипедной дорожке. В результате он врезался в коляску. Трехмесячная девочка выпала из нее в результате удара и получила травмы.

    Виновника происшествия привлекут к административной ответственности. Также оштрафую владельца скутера за передачу транспорта человеку без прав.

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