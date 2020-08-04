04 августа 2020, 12:32
Водитель электроскутера врезался в коляску с ребенком в Красноярске
Водитель электроскутера в Красноярске врезался в коляску, в которой находился трехмесячный малыш. Об этом сообщил портал VSE42.
По данным ИА Nation News, водитель был без прав и ехал по велосипедной дорожке. В результате он врезался в коляску. Трехмесячная девочка выпала из нее в результате удара и получила травмы.
Виновника происшествия привлекут к административной ответственности. Также оштрафую владельца скутера за передачу транспорта человеку без прав.