Мужчина на электросамокате попал под колеса машины в Невском районе Петербурга

Автомобиль сбил мужчину на электросамокате в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Ситуация произошла на улице Дудко. Мужчина, управлявший электросамокатом, выехал на дорогу. Водитель Hyundai Sonata не успел среагировать. Пострадавшего госпитализировали. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

«Что самокатчики, что велосипедисты любят вылетать со дворов или на красный вообще не глядя. И такой результат вполне логичен», — сообщили очевидцы случившегося в социальных сетях.