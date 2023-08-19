19 августа 2023, 01:06
Водитель электросамоката попал под колеса иномарки в Ижевске
ДТП произошло на Нижней улице в Ижевске 18 августа. Под колеса машины попал 18-летний молодой человек на электросамокате, сообщил IZHLIFE со ссылкой на данные отдела ГИБДД УМВД по региону.
Как сообщили в ведомстве, 26-летний водитель Ford Focus наехал на самокатчика, который пересекал проезжую часть.
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В результате молодой человек получил травмы. Его доставили в больницу. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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