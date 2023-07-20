Эксклюзив 20 июля 2023, 16:55 Водитель электробуса в Москве потерял сознание за рулем и попал в ДТП Водитель электробуса в Митине потерял сознание за рулем и вылетел через лобовое стекло РИА «Новости»

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Водитель электробуса потерял сознание за рулем по дороге из автопарка. Неуправляемая машина врезалась в забор, а водитель вылетел через лобовое стекло. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение о ДТП пришло городским службам примерно в 16:15 из района Митино на улице Зенитчиков.

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По информации источника, водителю стало плохо за рулем при выезде из автопарка, из-за чего электробус без пассажиров в салоне врезался в ограждение. Врачи срочно проводят реанимацию.

UPD: по данным источника, водитель погиб.

Ранее на юго-западе Москвы водитель такси наехал на 56-летнюю женщину с тремя детьми — четырех, шести и десяти лет. В ГИБДД пояснили, что пострадавшая переводила детей через дорогу в неположенном месте, врачам пришлось госпитализировать всех четырех пострадавших.