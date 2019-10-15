  • Водитель экскаватора сбил пенсионера в Ленобласти, двигаясь задним ходом

    15 октября 2019, 19:28

    Ирина Нагайникова

    В Тосненском районе мужчина на спецтехнике выезжал на дорогу задним ходом и совершил наезд на пенсионера. Потерпевший скончался, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

    15 октября около полудня в поселке Любань водитель экскаватора выезжал с прилегающей территории задним ходом вне зоны пешеходного перехода. Проходивший мимо мужчина 1958 года рождения попал под колеса сдававшей назад техники. Потерпевший скончался в машине скорой помощи.

    По инциденту проводится проверка.