Водитель экскаватора сбил пенсионера в Ленобласти, двигаясь задним ходом
В Тосненском районе мужчина на спецтехнике выезжал на дорогу задним ходом и совершил наезд на пенсионера. Потерпевший скончался, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
15 октября около полудня в поселке Любань водитель экскаватора выезжал с прилегающей территории задним ходом вне зоны пешеходного перехода. Проходивший мимо мужчина 1958 года рождения попал под колеса сдававшей назад техники. Потерпевший скончался в машине скорой помощи.
По инциденту проводится проверка.