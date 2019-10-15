Водитель экскаватора сбил пенсионера в Ленобласти, двигаясь задним ходом

15 октября около полудня в поселке Любань водитель экскаватора выезжал с прилегающей территории задним ходом вне зоны пешеходного перехода. Проходивший мимо мужчина 1958 года рождения попал под колеса сдававшей назад техники. Потерпевший скончался в машине скорой помощи.

По инциденту проводится проверка.