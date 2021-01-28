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    28 января 2021, 08:30

    Водитель экскаватора погиб, провалившись под лед в Хабаровском крае

    Александр Блинов

    Водитель экскаватора погиб в Хабаровском крае после того, как его машина провалилась под лед. ЧП произошло в районе села Мичуринское, сообщило региональное управление МЧС России.
    Водитель экскаватора погиб, провалившись под лед в Хабаровском крае

    Спасатели и водолазы прибыли на место происшествия. Инцидент произошел в районе 16-й лодочной станции. Экскаватор провалился под лед на реке Амур.

    «Транспортное средство под тяжестью своего веса съехало вниз и завалилось на бок. В момент происшествия в кабине находился один человек», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка МЧС.

    Ведется обследование места провала техники под лед. Спасатели ищут пропавшего мужчину. За зимний период в Хабаровском крае это уже четвертый случай провала техники под лед. Чаще всего это происходит на реках в местах необорудованных ледовых переправ.

    В ноябре водитель экскаватора в Москве при пожаре в одном из жилых домов спас трех человек до прибытия пожарных. Мужчина, услышав крики о помощи, подъехал к дому и помог людям выбраться из горящего здания при помощи ковша.