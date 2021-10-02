Лихач на черном Volkswagen Polo открыл стрельбу из травматического пистолета на 2-м Муринском проспекте в Санкт-Петербурге. Перед этим водитель едва не сбил женщину с коляской.

О дорожном конфликте со стрельбой сообщили «Невские новости». По данным источника издания, мужчина за рулем Volkswagen чуть не спровоцировал ДТП, в котором могли пострадать мать с ребенком, выходившие из трамвая.

После этого водитель несколько раз выстрелил в сторону машины одного из свидетелей случившегося. После этого он скрылся. В настоящее время, по словам источника, лихача разыскивает полиция.