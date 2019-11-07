Водитель едва не сбил ребенка-инвалида в Кургане. Видео

Видео с места происшествия разместили в соцсети «ВКонтакте» в группе «Интересный Курган».

«Дерзкая дамочка наехала на ребенка-инвалида, наорала на него и скрылась», — написали в паблике.

На кадрах видно, как водитель едва не сбил двух подростков, из-за чего один из парней еле удержался на ногах. Автомобилист на время остановился, что-то сказал детям и отправился далее. Ребята, один из которых инвалид, продолжили переходить дорогу.

Источник в ГИБДД отметил, что подростки не нарушили правила дорожного движения.

«Если проезжая часть пересекается с тротуаром, то водитель обязан пропустить пешеходов, даже если нет знака „Уступи дорогу“», — объяснил инсайдер.

По его словам, водитель должен был включить аварийную сигнализацию, выйти из машины и убедиться, что дети не пострадали. Правоохранители пообещали разобраться в случившемся.