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    19 ноября 2020, 18:13

    Водитель джипа погиб в ДТП на трассе в Ивановской области

    Дарья Морозова

    Лесовоз и джип столкнулись на 225 километре трассы в Ивановской области. Водитель внедорожника погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.

    Авария произошла из-за того, что водитель грузовика экстренно затормозил. В результате он вылетел на встречку, где и произошло столкновение с внедорожником. Мужчина за рулем джипа скончался.

    Правоохранители выясняют подробности произошедшего инцидента.