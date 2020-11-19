19 ноября 2020, 18:13
Водитель джипа погиб в ДТП на трассе в Ивановской области
Лесовоз и джип столкнулись на 225 километре трассы в Ивановской области. Водитель внедорожника погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.
Авария произошла из-за того, что водитель грузовика экстренно затормозил. В результате он вылетел на встречку, где и произошло столкновение с внедорожником. Мужчина за рулем джипа скончался.
Правоохранители выясняют подробности произошедшего инцидента.