Водитель джипа доставил в больницу сбитого им мальчика и пустился в бега

В субботу, 22 мая, в Верхнем Тагиле 67-летний свердловчанин на Toyota Land Cruiser сбил на обочине дороги 13-летнего мальчика. Инцидент произошел в частном секторе.

Водитель отвез пострадавшего подростка в больницу, оставил его в приемном покое, а сам скрылся. Как он позже заявил, он не знал, что при наезде на человека необходимо обращаться в ГИБДД, чтобы сотрудники ведомства зафиксировали произошедшее.

По данным сайта tagilcity.ru, врачи оказали помощь пострадавшему школьнику. У мальчика диагностировали перелом лодыжки. Сотрудники медучреждения сообщили в полицию о том, что к ним поступил несовершеннолетний парень, пострадавший в аварии.

Сотрудники правоохранительных органов объявили водителя в розыск. Его автомобиль нашли около одного из частных домов, однако владелец внедорожника попытался скрыться от правоохранителей. В итоге он все-таки явился в ГИБДД, когда его автомобиль отбуксировали на штрафстоянку.

Мужчина пояснил, что не знал, что при ДТП нужно заявлять в Госавтоинспекцию. Пенсионера проверили на алкотестере. Прибор не выявил алкогольного опьянения, но на свердловчанина все равно составили два административных протокола как на участника ДТП.