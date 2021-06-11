Водитель дорожного катка погиб в ДТП с участием КамАЗа в Нижегородской области

Накануне в Нижегородской области на дороге Чемашиха — Пруды — Чибирь случилось ДТП с участием КамАЗа и дорожного катка. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

На автозаправочной станции ИК 17 36-летний водитель грузовика КамАЗ буксировал каток ДУ-47, в кабине которого сидел его водитель. Водитель КамАЗа не обеспечил безопасность движения, и трактор перевернулся. Находившийся за рулем катка 65-летний мужчина скончался. В обстоятельствах ДТП разбираются следователи.